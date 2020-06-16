Astsubaylardan Alperen'e anlamlı hediye
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Astsubaylardan Alperen'e anlamlı hediye

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 23 Nisan'da kucağındaki oğlakla okuduğu şiirle sosyal medyada fenomen olan ve "Büyüyünce ne olacaksın?

Astsubaylardan Alperen'e anlamlı hediye
16.06.2020 08:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:15

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 23 Nisan'da kucağındaki oğlakla okuduğu şiirle sosyal medyada fenomen olan ve "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna "Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım" diyen Alperen Töstü'ye (11) astsubay ağabeyleri mektup gönderip, üniforma hediye etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda hizmet veren astsubaylar, büyüyünce astsubay olmak istediğini söyleyen Alperen Töstü'yü mutlu etmek için harekete geçti. Astsubaylar Alperen'e astsubay üniforması ile bir de mektup gönderdi. Mektupta, "Sevgili Alperen, sosyal medya ve televizyon ekranlarından seninle alakalı olan videoyu izledik. Vatana millete hizmet etme arzusuyla astsubay olmak isteğini öğrendik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda vatan için hizmet eden astsubay ağabeylerin olarak sana küçük bir hediye gönderiyoruz. İnşallah sen de büyüdüğünde başta ailen olmak üzere hepimizin gurur duyduğu astsubay olacaksın. Allah'ım bahtını açık etsin. Sevgilerimizle" ifadelerine yer verildi.

EN ANLAMLI HEDİYE

Mektubu okuyup, üniformayı giyen Alperen, gönderilen hediye karşısında çok mutlu olduğunu ve kendisi için en anlamlı hediye olduğunu dile getirdi. Astsubay ağabeylerine hediye için teşekkür eden Alperen, astsubay olma hayalinin devam ettiğini, kız kardeşi ile birlikte ders çalışmanın yanı sıra keçileri araziye götürdüklerini ve tarla işlerinde ailesine yardım ettiklerini anlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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