Astsubay Silahını Temizlerken Kazara Yüzüne İsabet Eden Kurşunla Hayatını Kaybetti

Samsun'da bir astsubay, silahını temizlerken kazara silahın ateş alması sonucu yüzünden vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Somali'de görev yapan Astsubay Hikmet Tosun'un (23) tayini Tunceli'ye çıktı. Somali dönüşü bayram izni için memleketi Samsun'a gelen Hikmet Tosun, evlerinde silahını temizlerken tabanca kazara ateş alınca yüzünden vuruldu. Astsubay Hikmet Tosun olay yerinde hayatını kaybetti. Bekar olduğu öğrenilen astsubayın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Hikmet Tosun'un bugün görev yeri olan Tunceli'ye gitmek için yola çıkacağı öğrenildi. - SAMSUN