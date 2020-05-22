Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişiklik
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Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişiklik

ASTSUBAYLARIN tabi olduğu Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT), doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kararıyla yapılmayacak.

Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişiklik
22.05.2020 02:14 | Son Güncelleme: 22.05.2020 02:17

ASTSUBAYLARIN tabi olduğu Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT), doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kararıyla yapılmayacak.

MSB, Astsubay Sicil Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmelik değişikliği ile fiziki yeterlilik tespiti ile ilgili genel esasların belirlendiği maddeye, "Doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda personelin FYTD'den muaf tutulmasına Bakanlıkça karar verilebilir" bendi eklendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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