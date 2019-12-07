Astsubay, otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti
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Astsubay, otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bariyerleri aşarak yol kenarındaki trafik tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü Astsubay Mustafa Soner (26), hayatını kaybetti.

07.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:12
Astsubay, otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

BURSA'nın ilçesinde bariyerleri aşarak yol kenarındaki trafik tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü Astsubay Mustafa Soner (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gölcük Kuzey Grup Donanma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Mustafa Soner yönetimindeki 80 LF 882 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyeri aşan otomobil, yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Soner, yaşamını yitirdi.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Astsubay Mustafa Soner'in cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
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