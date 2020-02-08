Astsubay Okşan'dan çocuklara anne şefkati
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Astsubay Okşan'dan çocuklara anne şefkati

Mersin'in Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Okşan Dal, görev yaptığı esnada tarım işçisi ailelerin çocuklarını görünce onlara devletin şefkat elini uzattı.

08.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:20
Astsubay Okşan'dan çocuklara anne şefkati

'in İlçe Komutanlığı'na bağlı trafik timinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Okşan Dal, görev yaptığı esnada tarım işçisi ailelerin çocuklarını görünce onlara devletin şefkat elini uzattı.


Tarsus' ta rutin göreve çıkan İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler ilçenin Alifakı, Çiçekli ve Baharlı mahallerinde rutin trafik ve asayiş çalışmalarını yürütüyorlardı.


Aileleri bahçeye, tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerinin çocuklarının yaşadıkları çadır alanlarında gören Astsubay Okşan Dal, onlara bisküvi, çikolata, şeker ve trafik kurallarını içeren çizgi romanlı kitaplar hediye etti.


Çocuklarla sohbet eden onlarla oynayan jandarma astsubay Dal, "Şimdi göreve gidiyorum size yine geleceğim", diyerek ekip arkadaşlarıyla görevlerine devam ettiler. - MERSİN

Kaynak: İHA
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