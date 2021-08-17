Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
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Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı

Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının yayımlandığı bildirildi.

Detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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