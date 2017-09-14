Astsubay Hazırlama Okulu Devreleri 37 Yıl Aradan Sonra Buluştu

Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu devreleri, 37 yıl aradan sonra bir araya geldi.



Çankırı Astsubay Hazırlama Okuluna başlamalarının 40. yılında, dönemin öğrencilerinden Özcan Çalışkan ve Fuat Ük, okul arkadaşlarını bir araya getirmek için organizasyon düzenledi.



Çalışkan ve Ük, arkadaşlarına ulaşarak 40 kişiyi 37 yıl sonra Çankırı'da buluşturdu.



Çankırı'da ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan eski dostlar, burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.



Dönemin mezunlarından Fuat Ük, yaptığı konuşmada, 40 yıl önce devre arkadaşlarıyla okullarına kayıt yaptırdıklarını söyledi.



Okul döneminde geçirdikleri sürede sıkı dostluklar edindiklerini belirten Ük, "Bundan tam 40 yıl önce cennet yurdumuzun her köşesinden, 14-15 yaşlarında Çankırı Astubay Hazırlama Okuluna geldik. Burada 3 yıl okuduk ve birbirimize sıkı bir bağ ile bağlandık. Hepimiz kardeş olduk. Kıtalarda birbirimizi gördüğümüzde canla sarıldık, birbirimizi kolladık ve gözettik. TSK'nın çeşitli kademelerinde ettiğimiz yeminlere sadık kalarak görevlerimizi canla başla yaptık." diye konuştu.



Özcan Çalışkan ise 40 yıl sonra arkadaşlarıyla tekrar buluşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.



Arkadaşlarını tekrar bir araya getirmek için büyük gayret sarf ettiğini belirten Çalışkan, "Ülkemizi korumaya 40 yıl önce olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Biz ettiğimiz yemine sadık kalarak, Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık kalacağımıza, bölünmez vatanımızı, eşsiz ülkemizi korumak için 40 yıl önce olduğu gibi söz verdik. Bugün de bunu yapacağız. Bizler vatanına, milletine, devletine, ezanına ve bayrağına bağlı askerleriz." ifadelerini kullandı.



Grup daha sonra Çankırı'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.