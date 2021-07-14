Son dakika haberi | Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi
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Son dakika haberi | Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi -Astsubay tatil için geldiği Antalya'da, hastane tuvaletinde beylik tabancasıyla intihar etti Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli 29 yaşındaki Jandarma Astsubay, tatil amacıyla geldiği Antalya'da hastane tuvaletinde yaşamına son verdi.

Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi

-Astsubay tatil için geldiği Antalya'da, hastane tuvaletinde beylik tabancasıyla intihar etti

ANTALYA - Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli 29 yaşındaki Jandarma Astsubay, tatil amacıyla geldiği Antalya'da hastane tuvaletinde yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, 1. kat poliklinikler tuvaletinde meydana geldi. Görev yaptığı Siirt'ten tatil için Antalya'ya gelen Adem K, henüz belirlenemeyen bir nedenle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tuvaletinde beylik tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesi üzerine tuvalet giren bir hasta yakını Adem K'yı kanlar içinde yerde gördü. Güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Adem K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adem K'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi | Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi
Son dakika haberi | Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi
Son dakika haberi | Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi
Son dakika haberi | Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi
Son dakika haberi | Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi
Son dakika haberi | Astsubay hastane tuvaletinde hayatına son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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