Astsubay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatmış (2)
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Astsubay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatmış (2)

09.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:40
Astsubay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatmış (2)

CEP TELEFONUNU ÇÖPE ATMIŞ Konya'da, kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Hekim Bingöl'ün Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan otopsisinde, boğazı ve ensesinde bıçak kesikleri olduğu belirlendi.

CEP TELEFONUNU ÇÖPE ATMIŞ 

Konya'da, kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Hekim Bingöl'ün Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan otopsisinde, boğazı ve ensesinde bıçak kesikleri olduğu belirlendi. Bingöl'ün cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Öte yandan soruşturmanın Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüleceği öğrenilirken, katil zanlısı Ali Şentürk'ün, Hekim Bingöl'e ait cep telefonu ile cerrahi eldiven ve kullanılmış peçeteyi yolda çöpe attığı saptandı. Şentürk'ün, ilk olarak Bingöl'ü 1 yıldır görmediğini, internetten tanıştığı Zehra isimli kadınla görüşmek için Yunak'a gittiğini söyleyerek, polisleri yanıltmaya çalıştığı belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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