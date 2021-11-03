Astronotların yemek menüleri ve özel tasarlanmış giysileri NASA Sergisi'nde - Haberler Ekonomi
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Astronotların yemek menüleri ve özel tasarlanmış giysileri NASA Sergisi'nde

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Astronotların yemek menüleri ve özel tasarlanmış giysileri NASA Sergisi'nde

Astronotların yemek menüleri ve özel tasarlanmış giysileri, Türkiye'de görücüye çıkacak NASA Space Adventure Sergisi'nde görülebilecek.

Astronotların yemek menüleri ve özel tasarlanmış giysileri, Türkiye'de görücüye çıkacak Nasa Space Adventure Sergisi'nde görülebilecek.

NASA Sergisi'nden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı sergi, 16 Kasım'da Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak.

Sergide, astronot ve kozmonotların uzay yolculuğuna tanıklık etmiş giysileri ve kask orijinalleri görülebilecek, bu giysilerle tanıklık edilen uzay hikayeleri incelenebilecek.

Uzay yolculukları sırasındaki yemek menülerinin de ziyaretçilerle buluşacağı sergi, 16 Kasım'dan itibaren görülebilecek.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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