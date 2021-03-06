Astronotlara Mesaj Atmak İster Misiniz?

Astronotlara mesaj atmak ister misiniz?

(ESA) Avrupa Uzay Ajansı ve Raspberry Pie ortaklığı ile başlatılan 'Astro Pi-Mission Zero' Avrupa'da 14 yaş ve altındaki çocuklara açılan bir kapı.

Basit bir bilgisayar programı yazdıktan sonra (UUİ) Uluslararası Uzay İstasyonu'na mesaj yollamak isteyen herkes katılabilir.

SON TARİH 19 MART

Ücretsiz olması bir yana herhangi bir profesyonel 'Kodlama' geçmişine sahip olmanız da gerekmiyor. Yani iyi bir fırsat.

Aranılan niteliklere sahipseniz aileniz veya öğretmeniniz kaydınızı bu e ulaşarak yapabilir.

Başvuru kabul son tarih 19 Mart 2021.

Kaynak: Space Mag Türkiye