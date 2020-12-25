Astronotlar Uzay Yürüyüşünde Ne Hissediyorlar?

Uzay yürüyüşü nedir? Astronotlar neden uzay yürüyüşü yapıyor? Uzayda yürümek nasıl bir his? Bu gibi pek çok sorunun cevabını sizler için araştırdık.

Uzay yürüyüşünün kelime anlamı, Dünya yörüngesindeki bir uzay aracı veya uzay istasyonunun dışında uygulanan yürüyüşe verilen addır.

NEDEN UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPILIR?

Astronotlar ve kozmonotlar genellikle uzay yürüyüşüne uzay aracındaki bir parçayı tamir etmek için çıkıyorlar. Bunun yanısıra bir deney ya da Dünya'dan yeni getirilen cihazların testi için uzay yürüyüşü yapılır.

Uzay yürüyüşünün hazırlık aşaması, uzay yürüyüşünden daha fazla sürüyor. Çünkü her şeyin kusursuz ve eksiksiz olması gerekiyor. En ufak hata astronotun hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

Bu yüzden astronotlar bir problem yaşamaması için sürekli "Houston"la, yani Dünya'daki NASA merkeziyle sürekli bağlantı halindedir.

Astronotların uzay kıyafetlerini çok sağlam olmalı. En ufak bir hava boşluğu problem yaratabilir. O nedenle de uzayda yürüyüşe çıkmak biraz tüplü dalışa benzetilebilir. Astronotlar uzay yürüyüşüne çıkarken uzay aracına daima bir halatla bağlıdırlar. Ayrıca ikinci bir önlem olarak kontrollerini sağlamak için sırt çantası giyerler.

NASIL HAZIRLANIRLAR?

Astronotlar kıyafetlerini hazırlık için 1-2 saat önceden giyerler. Astronot kıyafetleri çok ağır ve geniş olduğu için astronotların bu kıyafetleri kendi başlarına giymeleri imkansız. Yürüyüşe çıkmadan önce bol su ve yüksek enerji depolayıcı besinler tüketirler. Hazırlık sürecinde yapılması gerekenler biride kıyafete saf oksijen dolumu yapılmasıdır.

Astronotlar artık uzay araçlarından ya da istasyonundan çıkmaya hazır olduklarında uzay aracını hava kilidi adı verilen özel bir kapıdan terk ederler. Hava kilidinin iki kapısı vardır. Böylelikle hava dışarı çıkamaz. Astronotlar çıktıkları zaman ilk kapıyı kapatmak zorundadır.

Astronotlar uzay yürüyüşü için çok sıkı eğitim alırlar. Bu eğitimlerin en bilindiği ise yüzmedir. Astronotlar Dünya'da NASA'nın hazırladığı özel yüzme havuzlarında yürüyüş ve tamirat eğitimi yaparlar. Bir diğer eğitim ise artık teknolojinin gelişmesiyle sanal gerçeklik uygulamalarıdır.

İlk başlarda uzay yürüyüşü yapmak daha zordu.

UZAYDA İLK KİM YÜRÜDÜ?

İlk uzay yürüyüşü yapan insan olan Aleksiye Leonov uzay yürüyüşü sırasında astronot elbisesi şişmişti, göğsündeki fotoğraf makinesine bile zorlukla basabildi. Uzay aracına döndüğünde dizlerine kadar terli haldeydi.

Günümüzde ise kıyafetlerin değişimi astronotların uzayda ki hareketlerine kolaylık sağlamıştır.

Kaynak: Space Mag Türkiye