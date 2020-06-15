Astronotlar Uzay İstasyonu'nda Egzotik Madde Üretti Uluslararası Uzay Istasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, gerçekleştirdikleri bir deney sonucunda egzotik madde olarak da isimlendirilen

Uluslararası Uzay Istasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, gerçekleştirdikleri bir deney sonucunda egzotik madde olarak da isimlendirilen Bose-Einstein yoğunlaşmasını sağladı. Bilim dünyası, astronotların Uluslararası Uzay Istasyonu'nda başarı ile gerçekleştirdikleri deneyi konuşuyor.

Egzotik Madde ile Elde Edilen Veriler Fizik Anlayışımızı Değiştirecek mi?

MIT Technology Review'da yayınlanan bir habere göre söz konusu deney, Dünya'da denendiğinde yerçekimi nedeni ile sorun yaşanıyordu. Bu sebepten dolayı deneyin uzayda yapılması kararı alınmıştı.

Yerçekimi nedeni ile Dünya'da yapılması pek mümkün olmayan deney, uzaydaki mikro yerçekiminden yararlanılarak başarı ile gerçekleştirildi. İngiltere merkezli Independent gazetesinde yayınlanan habere göre egzotik madde, bozonlardan oluşan gazın neredeyse mutlak sıfıra kadar soğutulması ile elde edildi. Söz konusu deneyden elde edilen verilerin fizik anlayışımızı temelden değiştirebileceği görüşünde olan bilim insanları, Bose-Einstein yoğunlaşmasını kullanarak kuantum mekaniği ile ilgili detaylı bilgi elde etmeyi umut ediyor.