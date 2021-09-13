Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi - Haberler
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Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

- Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkarak gerçekleştirdikleri uzay yürüyüşünün başarıyla tamamlandığını açıkladı.

- Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi

TOKYO - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), 2 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkarak gerçekleştirdikleri uzay yürüyüşünün başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkarak gerçekleştirdikleri uzay yürüyüşünün başarıyla tamamlandığını duyurdu. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan Astronot Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet'in istasyona takılacak güneş panellerinin montaj çalışmalarını gerçekleştirmek üzere çıktığı görevin 6 saat 54 dakika sürdüğü bildirildi. Sorunsuz bir şekilde tamamlanan görev, ISS'in montaj ve bakımı için gerçekleştirilen 244. uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçerken, Astronot Hoshide kariyerinin 4., Pesquet ise 6. uzay yürüyüşünü tamamlamış oldu.

Geçtiğimiz ay ABD'li Astronot Mark Vande Hei ve Japon meslektaşı Akihiko Hoshide'nin gerçekleştirmesi beklenen uzay yürüyüşü göreve 24 saatten az bir süre kala alınan sürpriz kararla ileri bir tarihe ertelenmişti. Kararın nedeninin Hei'nin yaşadığı küçük çaplı bir sağlık problemi olduğu belirtilmişti. Uzay yürüyüşünün Space X'in kargo uçuşu ve Rus astronotların Eylül ayındaki uzay yürüyüşlerinden sonra gerçekleşeceği açıklanmıştı.

Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi

Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi

Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi

Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Son Dakika Haberleri
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Haber: Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi - Haberler
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