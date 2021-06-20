Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda güneş panellerinin kurulumu için yürüyüşe çıktı
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Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda güneş panellerinin kurulumu için yürüyüşe çıktı

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda güneş panellerinin kurulumu için yürüyüşe çıktı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

CAPE Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı.

CAPE Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, çarşamba günü yaşanan teknik problemler nedeniyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne başladı.

Uzay yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.

Yeni paneller, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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