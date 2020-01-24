Astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi. 20 dakikada pişen kurabiyeler yaklaşık 2 saatte pişti. 'Uzay kurabiyeleri' Dünya'ya gönderildi, henüz kimse tadına bakmadı
24.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:10
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi.
Amerikalı astronot Christina Koch ile İtalyan astronot Luca Parmitano ISS'e gönderilen Zero G fırın ile kurabiye hamuru kullanarak 5 uzay kurabiyesi pişirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com