Astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi
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Astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi. 20 dakikada pişen kurabiyeler yaklaşık 2 saatte pişti. 'Uzay kurabiyeleri' Dünya'ya gönderildi, henüz kimse tadına bakmadı

24.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:10
Astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar ilk kez uzayda kurabiye pişirdi.


Amerikalı astronot Christina Koch ile İtalyan astronot Luca Parmitano ISS'e gönderilen Zero G fırın ile kurabiye hamuru kullanarak 5 uzay kurabiyesi pişirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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