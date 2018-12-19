Astronot Yiyecekleri - Oha Dedirten 10 İlginç Ürün
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Astronot Atıştırmalıkları: https://bit.ly/2LpvtJd
Baharat Kalemi: https://bit.ly/2PznjyA
Gizli Ajan Kulaklık: https://bit.ly/2QOX5N4
Şarj Kablosu: https://bit.ly/2C9ebxa
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Kaynak: Youtube