Astronot Parmitano ile Uzay Günlükleri: Bu eğitim diğerlerinden farklı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'nun Euronews uzay günlükleri için kaydettiği görüntülerin ikincisinde İtalyan astronotun ekip arkadaşı NASA'dan Drew Morgan'la da tanışıyoruz.



Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmeden önce sıkı testlerden geçen iki astronot, bu kez alındıkları karantinanın diğerlerinden farklı olduğunu söylüyor; sebebi ise bu yolculuğun sonunda NASA'nın veya ESA'nın merkezlerine değil, uzay istasyonlarına gidecek olmaları. Euronews.com'da Görüntüle