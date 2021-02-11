"Astronot Abby" TRT World Forum Reflections'a konuk olacak
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"Astronot Abby" TRT World Forum Reflections'a konuk olacak

11.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:04

The Mars Generation Başkanı ve astronot adayı Abigail Harrison, TRT World Forum tarafından düzenlenen "Reflections" söyleşi serisinin bugünkü konuğu olacak.

The Mars Generation Başkanı ve astronot adayı Abigail Harrison, TRT World Forum tarafından düzenlenen "Reflections" söyleşi serisinin bugünkü konuğu olacak.

???????TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT World Forum tarafından geçen yıl "Reflections" adı altında başlatılan, kültür, sanat, toplum, sosyal bilimler gibi birçok farklı konuda çevrim içi olarak düzenlenen söyleşi serisi yeni başlıklarla devam ediyor.

Söyleşi serisinin ilk oturumu, "11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" kapsamında bugün gerçekleştirilecek.

"Bilimde Kadınlar: Sınırları Aşmak" başlığıyla düzenlenecek söyleşinin konuğu ise uzay biliminde geleceğe ilham olmayı hedefleyen, "Astronot Abby" olarak da bilinen The Mars Generation Başkanı ve astronot adayı Abigail Harrison olacak.

Bugün saat 16.00'da canlı yayınlanacak söyleşi, TRT World Forum'un "@trtwordlforum" adlı Instagram hesabından takip edilebilecek.

TRT World Forum "Reflections" 2021 söyleşilerinde değerli isimler ağırlanmaya devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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