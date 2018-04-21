Bilecik'te düzenlenen "Astronomi ve Öğretmen Seminerleri" kapsamında, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin çatısına kurulan teleskoplara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen program çerçevesinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin çatısına yerleştirilen 4 teleskop ile vatandaşlar gezegenleri ve yıldızları izledi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, organizasyona yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Yağcı, "Gökyüzü sırlarla dolu, herkesin merak konusu. Bilecikliler de çocuklarını, eşlerini alarak gece geç saat demeden geldiler. Bu tür etkinliklerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe teleskopuyla katılan fizik öğretmeni Ümit Fuat Özyar da "Aya, gezegenlere bakıyoruz, Venüs'e bakıyoruz, ay yüzeyinde gezebiliyorsunuz. Kraterlere, dağlara bakabiliyorsunuz. Teleskoplar bilgisayara aktarıyor ve oradan da izleme imkanı sunuyor. Uzay fotoğraflarının nasıl çekildiğini de göstermek istedik." dedi.