Astroloji bugünlerde neden çok popüler?

Son zamanlarda çok sayıda kişi, sorularının yanıtlarını yeniden astrolojide aramaya başladı. İnsanları gerçekleri yıldızlarda aramaya iten faktörleri inceledik.

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan astrolog Charm Torres, Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte, kendisine başvuranların sayısının arttığını söylüyor. Salgın nedeniyle birebir seans yapmıyor ama yüzlerce müşterisiyle internet üzerinden buluşuyor.

Müşterilerinin çoğu Kuzey Amerika'dan ama kendisinin aslen geldiği Filipinler gibi uzak ülkelerden, çoğu onun gibi "queer Y kuşağı" müşterileri de var.

Kimisi salgında sevdiklerini kaybetmiş. Kimisi eğlence veya restoran sektöründeki işini kaybettiği için yeni bir iş kurmaya çalışıyor. Kimisi ise evde bu kadar boş zamanı nasıl geçireceğini bilemiyor. Ortak yanları bir tür destek, bağ kurma arayışı ve kendini bulma arzusu.

Torres, geçen yıl hayat bir çok alanda salgın yüzünden durma noktasına gelince insanların "Kendi içlerine dönmek, hayatlarını değerlendirmek, aklındakileri toparlamak zorunda kaldıklarını" söylüyor.

Dünyanın dört bir yanında Batı astrolojisine ilgi zaten salgından önceki yıllarda da canlanmaya başlamıştı.

Instagram'daki "meme" hesapları ve Co-Star Sanctuary gibi cep telefonuna indirilebilen astroloji uygulamalarının kamçıladığı bu ilgi ABD'de Trump'ın başkanlığı İngiltere'de Brexit süreci gibi belirsizliklerle de beslenmişti.

Fakat 2020'de astrolojiye ilgi görülmemiş boyutlara ulaştı.

Genç kuşak astrologlar sosyal medyada

Google Trends'e göre (Google aramalarındaki eğilim rakamları) 2020 içinde "doğum haritası" (birth chart) terimi aramaları beş yılın en yüksek düzeyine ulaştı ve astrolog olarak geçimini temin eden bir çok kişi salgın dolayısıyla ilan edilen kapatma dönemlerinde işlerinin alıp yürüdüğünü söylüyor.

2020 yılında aylık aktif kullanıcı sayısı bakımından en hızlı büyüyen sosyal medya platformu TikTok, Yıldız Burçları diline yeni bir kuşağı taşıdı ve en başarılı astroloji hesaplarını internet fenomenleri haline getirdi.

Sosyal medyada, genç ve çok farklı hayatlardan ve çevrelerden gelen yeni bir öncü astrolog grubu doğdu.

Geçen yıl dünyanın bir çok yerinde sevdiklerini kucaklayamayan, işini kaybeden ve yakınlarına veda eden çok geniş bir kesim için internetin sayılı bir kaç rahatlama kanalından biri olduğu düşünülürse, daha önce astroloji ile ilgilenmemiş bu kadar çok insanın, ileriyi görebilmek için yüzlerini yıldızlara dönmesine belki de çok şaşırmamak lazım.

Charm Torres, "astrolojinin, herkesten ve her şeyden gerçekten koptuğumuz hissettiğimiz bir zamanda, bizi hayata ve bizden daha büyük bir şeye bağlayabilen bir yönü var" diyor.

Yine de son bir yıl içinde büyüyen ilginin arkasında bu "her şeyden ve herkesten kopuş"un rolü olsa da teknolojik buluşlar ve yeni kuşakların (Z kuşağı) değişen inanç dünyasının da bu patlamanın arka planını çok daha önceden oluşturduğunu not etmek gerekiyor.

Ne bilim ne de din

Piyasa araştırma şirketi IBISWorld, 2019 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde "medyumluk sektörünün" (falcılık, Tarot kartı okuma ve astrologları içeren sektör) yarattığı toplam geliri 2,2 milyar dolar olarak tahmin etmişti. Fakat geçen yıl bu alana ilgide meydana gelen patlamayla 2020 yılında bu rakamın çok daha yüksek olduğu söylenebilir.

Takipçileri açısından ise astrolojinin bir kriz döneminde ana akımlaşması çok anlaşılır bir şey.

New York City'den, 28 yaşındaki yazar Caroline Goldstein "İnsanlar umarsızca bu durumu anlamlandırmaya ve çıkış yollarını bulmaya çalışıyorlar. Astroloji gezegenlerin döngülerini takip eder, dolayısıyla astrolojiye baktığınızda geçmişte bazı şeylerin tekrarlandığını görürsünüz. Şu anda yaşanan her şeyin geçmişte yaşanmış bir versiyonu vardır. Sanırım bu bende kesinlikle bir rahatlama yaratıyor" diyor.

Bundan bir kaç yıl önce kendisini bu konuya daha çok vakfetmek isteyen Goldstein, New York'un ünlü astrologlarından ve podcastçı Jeff Hinshaw ile bir doğum haritası yorumlama seansı ayarlamış.

Doğum haritası yorumu astroloji meraklılarının en çok tercih ettiği alanlardan biri. Müşterinin doğum anındaki gökyüzü haritası kullanılarak onun kişiliği, arzuları, hedefleri ve hayattaki yönüyle ilgili olarak bir gazetede yayınlanan gezegen burçlarından çok daha derin okumalar yapılıyor.

"Kovalar iş fırsatlarını kollamalı" ya da "İkizler romantik gerilimlerden kaçınmalı" gibi genel geçer tavsiyeler değil, çok daha bireye özgü ve karmaşık yorumlar, güneş, ay ve yükselen burçlara, ve iç ve dış uzaydaki gezegenlerin konuşlanışlarına referans verilerek anlatılıyor.

Caroline Goldstein doğum haritalarıyla, aslında yıllar öncesinden tek tanrılı dinler dışı inanışlara duyduğu genel ilgi nedeniyle de yönelmiş. Bir çok yaşıtı gibi astrolojinin dünyaya, örgütlü dinlerden farklı ve onlardan çok daha az dogmatik bir gözle bakmanın bir yolu olduğunu düşünmüş.

Goldstein, "Astroloji hiç bir zaman tek doğru olduğunu iddia etmez" diyor ve ekliyor:

"Sadece sizin kendi gerçekliğinizi anlayabileceğiniz bir dil sunar. Yani kitabın kendisi değil onu okuyacağınız dildir."

Kamuoyu araştırma şirketi Pew'nun yoklamalarına göre ABD'li Y kuşağının yüzde 60'dan fazlası "New Age" denebilecek kişisel gelişimci manevi akımlara, düşüncelere inanıyor. Ama kendilerinden önceki kuşaklara göre Tanrı'ya daha az inanıyor ve dine daha az önem veriyorlar.

Kimileri için bu alternatif düşünme biçimleri belki de bu boşluğu doldurmanın bir yolu.

The Astrology Podcast adlı bir podcast yayını yapan Denver, Colorado'dan astrolog Chris Brennan, "Astroloji geleneksel olarak hem bilim hem de Hristiyanlık gibi çoğu ana akım dinin uzağında duran bir alan. Bu da onu toplumsal olarak ne tamamen bilimsel ne tamamen dini olan, garip bir yere koyuyor. ve bazen de bu iki alan arasında bir köprü bulmak isteyen, ya da her iki alanda. da aradığı cevapları bulamayan insanlara, bir tür faydalı orta yol gibi görünebiliyor" diyor.

Yıldızlarda teselli aramak

Bu bakımdan bir çok meraklısı açısından astrolojiye "inanmak" çok anlamlı bir ifade değil çünkü astrolojiyi bir merak, kendi iç dünyalarına bakmanın bir yolu ve daha büyük bir şeyin parçası olarak bireysel duyguları ve iç kavgalarını bağlamına oturtmanın bir aracı olarak görüyorlar.

Bu yaklaşımla bakıldığında, sevgiliyle yaşanan sorunlar İkizler takım yıldızlarının hareketlerine ya da iş hayatındaki büyük bir değişiklik Satürn döngüsündeki kaçınılmaz yükselişin bir sonucu olarak yorumlanabiliyor.

Londralı psikolog ve internet terapisti Elena Touroni, "Birisi için olan biteni anlamlandırıyor ve bir rahatlama sağlıyorsa, ille de kötü bir şey olarak bakmamalı" diyor.

Tek bir bilgi kaynağına bağımlı hale gelmenin tehlikeli olabileceğini söylese de Touroni, neden bu kadar çok insanın geleneksel danışmanlığın yanı sıra astroloji ve diğer alternatif yardım yollarına başvurduğunu anlıyor.

Touroni, "Belirsizlik, insan deneyiminin bir parçası. Hayatımızdaki bir çok şeyi hiç bir şekilde kontrol edemediğimizi kabullenmek zor olabiliyor. Bir de Covid ve kapatma önlemleri eklenince, bu belirsizlikler olağan düzeyinin çok üzerine çıktı" diyor.

Londra'dan astrolog Honey Astro ise psikoloji ve danışmanlık okuyor. Bunların müşterileriyle ilişki kurma bakımından ona çok yardımcı olduğunu söylüyor.

Astro'nun uzmanlık alanı astrolojideki "12. ev" yani bilinçaltı, hayaller, sezgiler dünyası. Aynı zamanda zihin sağlığı, sevdiklerinden ayrı düşme gibi konulara da değdiği için bu dönemde, görüştüğü insanların "tünelin ucundaki o evde ışık olduğunu" anlatmaya çalışıyor.

"İnsanlar bana, çok gizli ve mahrem konulara girebildiğim için terapi seansına girmiş gibi hissettiklerini söylüyorlar. Ben insanlara güller, gökkuşakları ve benzeri hoş şeyler anlatan astrologlardan değilim. İyi, kötü ve çirkin şeyler hakkında konuşuyorum çünkü müşterinin yıldız haritasıyla ilgili her şeyi bilmesi önemli. ve onlara belki de hoş olmayan şeylerle baş etmeleri için rehberlik yapıyorum" diyor Honey Astro.

Astro son zamanlarda işlerin iyice açıldığını da anlatıyor. Geçen yılın Nisan ayından bu yana bazen ayda 80 kişiye okuma yaptığını anlatıyor. Bunu hem insanların karantinadan bunalmalarına hem de sosyal medyada astrolojiyle ilgili çok paylaşım yapılmasına bağlıyor.

YouTube ve TikTok üzerinden yayınladığı videoları üzerinde çalışabilmek için bir süredir, bir ayda 12'den fazla doğum haritası (seansı 100 sterlin ücretle) okumamaya karar vermiş.

Jüpiter ve Satürn'ün teknoloji ve işbirliği burcu olan kovayla buluşması ile "2021'in önemli bir kısmının enerjisi iyi" diyor.

Yükselen bir sektör

Astrologların çoğu bu işe para için girmiyorsa da geniş bir takipçi kitlesi oluşan astrologlar becerilerini paraya çevirmenin giderek daha yaratıcı yollarını buluyorlar.

Günümüzün en beğenilen astrologlarından Chani Nicholas, basıldığı hafta 14 bin satan You Were Born for This (Bunun İçin Doğdun) adlı kitabı için hem Netflix'le hem de yeni bir uygulama için anlaşma yaptı.

Nicholas'ın Los Angeles merkezli şirketinde şu anda işlerle baş edebilmek için her biri yılda 100 bin doların üzerinde maaş alan üç ayrı yönetici çalışıyor.

Yakınlarda TikTok'taki en ciddi astrolog ilan edilen Maren Altman 10 ay içerisinde YouTube videolarını bir avuç insanın seyrettiği birinden milyonu aşkın izleyici olan bir fenomene dönüştü.

Salgının ilk aylarında TikTok'a giren Altman'ın viral olan ilk videosu mizahi içerikli "Neden Yıldız Burçlarınızdan Nefret Ediyorum?" idi. Fakat daha sonra Trump'ın yenilgisini ve ABD Başkanlık Seçici Kurulu'nun bileşimini doğru tahmin ederek puanını iyice yükseltti.

Daha da yakınlarda Bitcoin fiyatındaki artışı ve ABD hisse senetleri piyasalarındaki hareketlenmeleri doğru tahmin etti.

Mali astroloji en sevdiği alan ve işini bu alanda geliştirmek istiyor. Halen bir kaç bin müşteriye haftalık ya da aylık abonelik karşılığında tahminlerini yolluyor, paralı kurslar düzenliyor. Müşterilerinin çoğunun 30'lu yaşlarında ve geçmişte astrolojiye ilgi duymuş insanlar olduğunu söylüyor.

Astrolojiye dönen insanlar hayat yeniden bir derece normale döndüğünde hala bu meraklarını sürdürecekler mi bilinmez.

Podcastçı Chris Brennan'ın dediği gibi Batı dünyasında astrolojiye ilgi dalgalar halinde yaşanıyor. 2000'li yılların ortalarında bazı astrologlar artık gençlerin bu alanla ilgilenmediğini söyleyerek kaygılarını dile getiriyordu.

Fakat şimdi sosyal medya algoritmalarının Merkür retrosu içeren meme'leri öne çıkarmasının ve çağdaş yaşamın ruhu besleyecek çok az alternatif sunmasının da katkısıyla astroloji rönesansı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.