Astrologaster, The Witcher 3, Kona ve diğerleri Xbox Game Pass'ten ayrılacak

Xbox Game Pass hizmetiyle her ay yeni ve farklı oyunlara ulaşmak mümkün oluyor. Platformda her ay birbirinden farklı oyunlar gelirken, bazı oyunlar ise kaldırılıyor. Bu oyunlar arasında son olarak Astrologaster, Kona yer aldı.