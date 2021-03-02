Astrologaster, The Witcher 3, Kona ve diğerleri Xbox Game Pass'ten ayrılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Astrologaster, The Witcher 3, Kona ve diğerleri Xbox Game Pass'ten ayrılacak

02.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:39
Astrologaster, The Witcher 3, Kona ve diğerleri Xbox Game Pass'ten ayrılacak

Xbox Game Pass hizmetiyle her ay yeni ve farklı oyunlara ulaşmak mümkün oluyor. Platformda her ay birbirinden farklı oyunlar gelirken, bazı oyunlar ise kaldırılıyor. Bu oyunlar arasında son olarak Astrologaster, Kona yer aldı.

Xbox Game Pass abonelerine üzücü bir haber verildi. 16 Mart'ta platformun kütüphanesinden silinecek oyunlar belli oldu. Birbirinden farklı yapımları bir araya toplayan Xbox Game Pass üyeliğine dair detayları da sizler için derledik.

XBOX GAME PASS'TEN KALDIRILACAK OYUNLAR

  • The Witcher 3: Wild Hunt
  • Bloodstained: Ritual of the Night
  • Kona
  • Alvastia Chronicles
  • Astrologaster

THE WİTCHER 3: WİLD HUNT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Intel Core i5-2500K 3.3GHz/ AMD Phenom II X4 940

Nvidia GeForce GTX 660/ AMD Radeon HD 7870

6GB RAM

64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1)

DirectX 11

40 GB boş sabit disk alanı

BLOODSTAİNED: RİTUAL OF THE NİGHT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: AMD FX-4350/ Intel Core i5-4460

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280X/ GeForce GTX 760

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

KONA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 and up

İşlemci: i5 2.0 ghz+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 460/ ATI Radeon 6850/ Intel HD 5000+

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

ALVASTİA CHRONİCLES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 and up

İşlemci: Intel® Core™ i3

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB VRAM

Depolama: 670 MB kullanılabilir alan

ASTROLOGASTER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

-64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 8

İşlemci: Intel i3/i5/i7 dual core or equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 2.1 compatible card

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Astrologaster, The Witcher 3, Kona ve diğerleri Xbox Game Pass'ten ayrılacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:41:45. #1.15#
title