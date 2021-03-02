Astrologaster, The Witcher 3, Kona ve diğerleri Xbox Game Pass'ten ayrılacak
Xbox Game Pass hizmetiyle her ay yeni ve farklı oyunlara ulaşmak mümkün oluyor. Platformda her ay birbirinden farklı oyunlar gelirken, bazı oyunlar ise kaldırılıyor. Bu oyunlar arasında son olarak Astrologaster, Kona yer aldı.
Xbox Game Pass abonelerine üzücü bir haber verildi. 16 Mart'ta platformun kütüphanesinden silinecek oyunlar belli oldu. Birbirinden farklı yapımları bir araya toplayan Xbox Game Pass üyeliğine dair detayları da sizler için derledik.
XBOX GAME PASS'TEN KALDIRILACAK OYUNLAR
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Bloodstained: Ritual of the Night
- Kona
- Alvastia Chronicles
- Astrologaster
THE WİTCHER 3: WİLD HUNT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Intel Core i5-2500K 3.3GHz/ AMD Phenom II X4 940
Nvidia GeForce GTX 660/ AMD Radeon HD 7870
6GB RAM
64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1)
DirectX 11
40 GB boş sabit disk alanı
BLOODSTAİNED: RİTUAL OF THE NİGHT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşlemci: AMD FX-4350/ Intel Core i5-4460
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280X/ GeForce GTX 760
Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
KONA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşletim Sistemi: Windows 7 and up
İşlemci: i5 2.0 ghz+
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 460/ ATI Radeon 6850/ Intel HD 5000+
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
ALVASTİA CHRONİCLES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşletim Sistemi: Windows 7 and up
İşlemci: Intel® Core™ i3
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: 2GB VRAM
Depolama: 670 MB kullanılabilir alan
ASTROLOGASTER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
-64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 8
İşlemci: Intel i3/i5/i7 dual core or equivalent
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Open GL 2.1 compatible card
Depolama: 2 GB kullanılabilir alan