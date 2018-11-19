Ünlü Astrolog Egemen Töreli, Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi

Ünlü Astrolog Egemen Töreli, Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi

51 yaşındaki ünlü Astrolog Egemen Töreli, yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Astrolog Egemen Töreli (51), yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN ARABA ÇARPTI

Ünlü isimlerin en yakın ismi Astrolog Egemen Töreli, Çorlu'da yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada M.T.'nin kullandığı 59 PT 161 plakalı kamyonet, önce Töreli'ye ardından elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile Töreli, ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Egemen Töreli, götürüldüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (14)

  • MAVİSİTARE:
    Bizde bir laf vardır ölmüş insandan şeytan bile vazgeçmiş. Herkesin günahıda sevabıda kendine size ne.
    Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
  • KAMYON SESSİZDİ HİSSEDEMEDİ:
    Her halti bilendi gecmisi gelecegi kamyonun gelecegini biye bilemedin boyle insanlarin hali nice olcak falci buyucu cinci yaticak yeriniz yoktur herhalde sizin gibi insana rahmet de dilemiycem
    Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
  • .:
    O KAdar harika müslümanlarsınız ki adamı rahmet'e boğmuşsunuz önce kendinize bi bakın sonra başkalarının günahlarına zamanınız kalırsa bakarsınız
    Cevap Yaz 15 7 Yayından Kaldır
    NEHİR: Doğru soyluyosun Belki Allahin yanında bizden daha degerli dir kimbilir...
    4 2 Yayından Kaldır
    XXX: onlar müslüman falan değil arabın peşin den giden cehennemlik yobazlar
    6 8 Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.