Ünlü Astrolog Egemen Töreli, Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi
51 yaşındaki ünlü Astrolog Egemen Töreli, yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Astrolog Egemen Töreli (51), yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN ARABA ÇARPTI
Ünlü isimlerin en yakın ismi Astrolog Egemen Töreli, Çorlu'da yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada M.T.'nin kullandığı 59 PT 161 plakalı kamyonet, önce Töreli'ye ardından elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile Töreli, ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Egemen Töreli, götürüldüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR (14)
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Bizde bir laf vardır ölmüş insandan şeytan bile vazgeçmiş. Herkesin günahıda sevabıda kendine size ne.Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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Her halti bilendi gecmisi gelecegi kamyonun gelecegini biye bilemedin boyle insanlarin hali nice olcak falci buyucu cinci yaticak yeriniz yoktur herhalde sizin gibi insana rahmet de dilemiycemCevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
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O KAdar harika müslümanlarsınız ki adamı rahmet'e boğmuşsunuz önce kendinize bi bakın sonra başkalarının günahlarına zamanınız kalırsa bakarsınızCevap Yaz 15 7 Yayından KaldırNEHİR: Doğru soyluyosun Belki Allahin yanında bizden daha degerli dir kimbilir...4 2 Yayından KaldırXXX: onlar müslüman falan değil arabın peşin den giden cehennemlik yobazlarTüm 14 yorumu okumak için tıklayın6 8 Yayından Kaldır