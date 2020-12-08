Astrolog Elvan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Astrolog Elvanhayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Astrolog Elvan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Astrolog Elvanhayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

08.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:24
Astrolog Elvan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Astrolog Elvanhayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Astrolog Elvan, en merak edilen astrologlar arasında yer alıyor. Peki Astrolog Elvan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Elvan hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Astroloji yorumları le sosyal medyada gündem olan Astrolog Elvan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Astrolog Elvan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Tüm bilgiler haberimizde

ELVAN YARMA KİMDİR?

14.08.1986 yılında Balıkesir'de doğdum.

14 yaşında ilk Tarot destemi aldım ve spiritüel dünyaya adımım o desteyle başladı. Ve ne ilginç ki o deste aradan yıllar geçmesine rağmen hala eksiksiz benimle. Üniversiteyi İzmir'de Ekonomi Üniversite'sinde okudum. Sonrasında Galatasaray Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama üzerine master yaptım.

2012 yılından 2015 yılına kadar Hürriyet'in dijital medyasını yönettim. Sonrasında Hürriyet Seyahat'in dijital yayın şefi olarak çalıştım.2017 Kasım yılında gazeteciliği bırakarak gecemi gündüzümü astroloji ile geçirmeye başladım.

2016 yılında bu yana Oğuzhan Ceyhan ekolünün bir parçasıyım.

Üstadım Oğuzhan Ceyhan'dan Temel-Orta-İleri seviye astroloji eğitimi aldım. Karma tabanlı astrolojide ilerliyorum. Ayrıca Simya ve Dönüşüm Eğitimi aldım. Şu anda İleri seviyeKarma Tabanlı Astroloji Eğitimi almaya devam ediyorum. Bir eğitmen olarak da; Astroloji Tabanlı Tarot eğitimleri ve Temel ve Orta Seviye Astroloji eğitimleri veriyorum.

İlgili Haberler

Astrolog Can Aydoğmuş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Astrolog Can Aydoğmuş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Konuşanlar 'Musa' kimdir? Musa Toktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Konuşanlar 'Musa' kimdir? Musa Toktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Kemal Ergün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kemal Ergün hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
Kemal Ergün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kemal Ergün hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Haluk Bilginer Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Mbaye Diagne Samet Aybaba Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Astrolog Elvan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Astrolog Elvanhayatı ve biyografisi hakkında bilgiler - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:24:35. #1.15#
title