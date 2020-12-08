Astrolog Elvan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Astrolog Elvanhayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Astrolog Elvan, en merak edilen astrologlar arasında yer alıyor. Peki Astrolog Elvan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Elvan hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Astroloji yorumları le sosyal medyada gündem olan Astrolog Elvan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Astrolog Elvan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Tüm bilgiler haberimizde

ELVAN YARMA KİMDİR?

14.08.1986 yılında Balıkesir'de doğdum.

14 yaşında ilk Tarot destemi aldım ve spiritüel dünyaya adımım o desteyle başladı. Ve ne ilginç ki o deste aradan yıllar geçmesine rağmen hala eksiksiz benimle. Üniversiteyi İzmir'de Ekonomi Üniversite'sinde okudum. Sonrasında Galatasaray Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama üzerine master yaptım.

2012 yılından 2015 yılına kadar Hürriyet'in dijital medyasını yönettim. Sonrasında Hürriyet Seyahat'in dijital yayın şefi olarak çalıştım.2017 Kasım yılında gazeteciliği bırakarak gecemi gündüzümü astroloji ile geçirmeye başladım.

2016 yılında bu yana Oğuzhan Ceyhan ekolünün bir parçasıyım.

Üstadım Oğuzhan Ceyhan'dan Temel-Orta-İleri seviye astroloji eğitimi aldım. Karma tabanlı astrolojide ilerliyorum. Ayrıca Simya ve Dönüşüm Eğitimi aldım. Şu anda İleri seviyeKarma Tabanlı Astroloji Eğitimi almaya devam ediyorum. Bir eğitmen olarak da; Astroloji Tabanlı Tarot eğitimleri ve Temel ve Orta Seviye Astroloji eğitimleri veriyorum.