Astrid Lindgren Ödülü'ne Türkiye'den 2 Aday
İsveçli dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Astrid Lindgren'in anısına verilen ödül için, Türkiye'den Çocuk Vakfı ve yazar Fatih Erdoğan yeniden aday gösterildi.
İsveçli dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Astrid Lindgren'in anısına verilen ödül için, Türkiye'den Çocuk Vakfı ve yazar Fatih Erdoğan yeniden aday gösterildi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, du¨nyanın önemli çocuk edebiyatı ödu¨llerinden Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2019 için geçen sene de aday gösterilen Erdogˆan, kırk yıldan uzun süredir çocuk kitapları yazıp resimliyor.
Erdoğan c¸ocuk edebiyatı o¨gˆretimi ve c¸ocuk kitapları c¸eviri c¸alıs¸malarının yanı sıra c¸ocuk edebiyatı yayıncılığı ve edito¨rlu¨gˆu¨nde öncü olarak biliniyor.
Kuruldugˆu 1990 yılından bu yana okuma ku¨ltu¨ru¨ odaklı medya, c¸ocuk ve ilk genc¸lik edebiyatı bagˆlamında gerc¸ekles¸tirdigˆi program, kampanya, yayın ve kongre c¸alıs¸maları nedeniyle aday gösterilen Çocuk Vakfı ise çocuk edebiyatına ilişkin çalışmalarıyla tanınıyor.
Vakfın çalışmaları içinde "C¸ocuk Kitap'la Bu¨yu¨su¨n", "I·yi Kitap O¨nce C¸ocukların Hakkıdır", "Kalem Defter Kitap Kampanyası", "Okuyan S¸ehir Sakarya", "Tu¨rk C¸ocuk ve I·lk Genc¸lik Edebiyatının Du¨nya Dillerine C¸evrilmesi Projesi", "Örgu¨n Egˆitim Kurumlarında ve Üniversitelerde C¸ocuk ve I·lk Genc¸lik Edebiyatı Bulus¸maları", "Ko¨y Okulları Sosyal ve Ku¨ltu¨rel Destek Programı" ile "1. Tu¨rkiye C¸ocuk ve Medya Kongresi 2013" yer alıyor.
C¸ocuk Vakfı, Ekim 2018'de ko¨y-mahalle okulları ic¸in sınıf ve okul kitaplıkları kurulması amacıyla "O Dev Hayalleri I·c¸in O¨devimiz C¸ocuklar" kampanyasını bas¸latmıs¸tı.
ALMA 2018 ödülü için de C¸ocuk Vakfı ve Fatih Erdogˆan aday go¨sterilmis¸ti.
Kazananlar 64 ülkenin adayları arasından seçilerek, Bologna C¸ocuk Kitapları Fuarı'nda ac¸ıklanacak.