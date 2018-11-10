İsveçli dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Astrid Lindgren'in anısına verilen ödül için, Türkiye'den Çocuk Vakfı ve yazar Fatih Erdoğan yeniden aday gösterildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, du¨nyanın önemli çocuk edebiyatı ödu¨llerinden Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2019 için geçen sene de aday gösterilen Erdogˆan, kırk yıldan uzun süredir çocuk kitapları yazıp resimliyor.

Erdoğan c¸ocuk edebiyatı o¨gˆretimi ve c¸ocuk kitapları c¸eviri c¸alıs¸malarının yanı sıra c¸ocuk edebiyatı yayıncılığı ve edito¨rlu¨gˆu¨nde öncü olarak biliniyor.

Kuruldugˆu 1990 yılından bu yana okuma ku¨ltu¨ru¨ odaklı medya, c¸ocuk ve ilk genc¸lik edebiyatı bagˆlamında gerc¸ekles¸tirdigˆi program, kampanya, yayın ve kongre c¸alıs¸maları nedeniyle aday gösterilen Çocuk Vakfı ise çocuk edebiyatına ilişkin çalışmalarıyla tanınıyor.

Vakfın çalışmaları içinde "C¸ocuk Kitap'la Bu¨yu¨su¨n", "I·yi Kitap O¨nce C¸ocukların Hakkıdır", "Kalem Defter Kitap Kampanyası", "Okuyan S¸ehir Sakarya", "Tu¨rk C¸ocuk ve I·lk Genc¸lik Edebiyatının Du¨nya Dillerine C¸evrilmesi Projesi", "Örgu¨n Egˆitim Kurumlarında ve Üniversitelerde C¸ocuk ve I·lk Genc¸lik Edebiyatı Bulus¸maları", "Ko¨y Okulları Sosyal ve Ku¨ltu¨rel Destek Programı" ile "1. Tu¨rkiye C¸ocuk ve Medya Kongresi 2013" yer alıyor.

C¸ocuk Vakfı, Ekim 2018'de ko¨y-mahalle okulları ic¸in sınıf ve okul kitaplıkları kurulması amacıyla "O Dev Hayalleri I·c¸in O¨devimiz C¸ocuklar" kampanyasını bas¸latmıs¸tı.

ALMA 2018 ödülü için de C¸ocuk Vakfı ve Fatih Erdogˆan aday go¨sterilmis¸ti.

Kazananlar 64 ülkenin adayları arasından seçilerek, Bologna C¸ocuk Kitapları Fuarı'nda ac¸ıklanacak.