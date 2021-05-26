AstraZeneca'nın Kovid-19 aşıları için Güney Afrika'dan fazla ücret aldığı iddia edildi
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AstraZeneca'nın Kovid-19 aşıları için Güney Afrika'dan fazla ücret aldığı iddia edildi

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşıları için Güney Afrika'dan fazla ücret aldığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için yüksek gelirli ülkelere kıyasla daha yüksek ücret ödediği öne sürüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için yüksek gelirli ülkelere kıyasla daha yüksek ücret ödediği öne sürüldü.

Ulusal basın kuruluşu News24'e bağlı Business Insider'ın, yolsuzluk karşıtı Transparency International'ın dün yayımlanan raporuna dayandırdığı habere göre, Güney Afrika hükümeti iki doz başına AstraZeneca'ya yaklaşık 10 dolar (84 lira) ödeme yaptı.

Bu fiyat AstraZeneca'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine uyguladığı fiyatın yaklaşık iki katına tekabül ediyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, satın aldığı AstraZeneca aşılarının kullanımını "501Y.V2" adı verilen mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle mart ayında durdurmuştu.

Kullanılmayan yaklaşık 1 milyon doz aşı Güney Afrika tarafından diğer Afrika ülkelerine satılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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