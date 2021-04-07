Astrazeneca'nın çocuklar üzerindeki denemelerin askıya alındığı duyuruldu
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Astrazeneca'nın çocuklar üzerindeki denemelerin askıya alındığı duyuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de AstraZeneca ile geliştirilen korona virüs aşısının, çocuklarda denenmesi durduruldu.

İngiltere'de AstraZeneca ile geliştirilen korona virüs aşısının, çocuklarda denenmesi durduruldu. Konuya ilişkin açıklama Oxford Üniversitesi'nden yapıldı.

Açıklamada 'pediatrik klinik testlerde güvenlik endişesi olmasa da yeni denemeler öncesinde, İngiltere ilaç ve sağlık ürünleri düzenleme kurumundan yetişkinlerde bildirilen nadir kan pıhtılaşması vakalarına ilişkin incelemesi hakkında ek bilgi bekliyoruz' ifadesine yer verildi.

Üniversite, Şubat'taki açıklamasında, 6-17 yaş arası 300 gönüllünün katılacağı denemeler yapacaklarını bildirmişti. İngiltere'de bu aşı yaptıran 18.1 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı geliştiği ve bunlardan 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğü duyurulmuştu.

Ancak kan pıhtısı oluşması ile aşı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunamadığı da bildirilmişti. Öte yandan bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlamıştı.

-İHA-

Astrazeneca'nın çocuklar üzerindeki denemelerin askıya alındığı duyuruldu
Astrazeneca'nın çocuklar üzerindeki denemelerin askıya alındığı duyuruldu
Astrazeneca'nın çocuklar üzerindeki denemelerin askıya alındığı duyuruldu
Astrazeneca'nın çocuklar üzerindeki denemelerin askıya alındığı duyuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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