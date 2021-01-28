AstraZeneca'nın Brüksel'deki Ofisi
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AstraZeneca'nın Brüksel'deki Ofisi

28.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:26

AstraZeneca'nın Brüksel'deki fabrika binası detaylar BRÜKSEL - İngiliz ve İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki merkezi ofisinde denetleniyor.

AstraZeneca'nın Brüksel'deki fabrika binası detaylar

BRÜKSEL - İngiliz ve İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki merkezi ofisinde denetleniyor.

AstraZeneca'nın Brüksel'deki Ofisi
AstraZeneca'nın Brüksel'deki Ofisi
AstraZeneca'nın Brüksel'deki Ofisi
AstraZeneca'nın Brüksel'deki Ofisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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