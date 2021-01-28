AstraZeneca'nın Brüksel'deki Ofisi
28.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:26
AstraZeneca'nın Brüksel'deki fabrika binası detaylar BRÜKSEL - İngiliz ve İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki merkezi ofisinde denetleniyor.
AstraZeneca'nın Brüksel'deki fabrika binası detaylar
BRÜKSEL - İngiliz ve İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki merkezi ofisinde denetleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir