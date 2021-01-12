AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi aşısının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
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AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi aşısının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

12.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:05
AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi aşısının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) koşullu pazar onayı başvurusu yapıldı.

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) koşullu pazar onayı başvurusu yapıldı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, başvuruyu aldıklarını ve aşı hakkındaki değerlendirmenin hızlandırılmış şekilde yapılarak 29 Ocak'ta sonuçlanabileceğini duyurdu.

EMA, aşının ön değerlendirme sürecini eldeki verilerle aylardır devam ettiriyordu. Bu nedenle aşı hakkındaki tavsiye kararının iki hafta gibi bir sürede çıkabileceği belirtildi.

AstraZeneca aşısına onay için EMA'dan tavsiye kararı çıkarsa bu, AB'de kullanımına izin verilen 3'üncü aşı olacak. AB, BioNTech-Pfizer ile ABD'li Moderna şirketinin aşılarına onay vermişti.

Oxford-AstraZeneca aşısının yaygın kullanımına, İngiltere'de 30 Aralık 2020'de onay çıkmıştı. İngiltere'de aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

AB, AstraZeneca firmasıyla 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşme imzalamıştı. AB'nin onaylı aşısı bulunan BioNTech-Pfizer'den 600 milyon, Moderna'dan 160 milyon doz almak için sözleşmeleri bulunuyor.

AB, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon dozluk anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu aşıların geliştirme süreci devam ediyor.

EMA'nın aşılar hakkında olumlu tavsiye kararı vermesinin ardından AB Komisyonunun kısa sürede kararı onaylaması ve aşının AB ülkelerine dağıtılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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