AstraZeneca, ek klinik deneyler yapabilir
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AstraZeneca, ek klinik deneyler yapabilir

26.11.2020 21:08 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:12
AstraZeneca, ek klinik deneyler yapabilir

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, dozlama hatası sonucu elde edilen yüksek etkinlik oranını doğrulamak için ek klinik denemeleri yapabileceğini açıkladı.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, dozlama hatası sonucu elde edilen yüksek etkinlik oranını doğrulamak için ek klinik denemeleri yapabileceğini açıkladı.

AstraZeneca tarafından hafta başında doz rejimine bağlı olarak iki farklı etkinlik seviyesi gösteren aşı adayının ara sonuçlarını yayınladı. Bir ay arayla iki tam doz uygulanan hastalarda etkinlik yüzde 62 iken, yarım doz ve ardından tam doz uygulananlarda bu oran yüzde 90'a ulaştı. Şirket daha sonra daha yüksek etkinliğe sahip rejimin aslında bir 'dozlama hatasından' kaynaklandığını kabul etti. Söz konusu hatanın ardından AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, dozlama hatası sonucu elde edilen yüksek etkinlik oranını doğrulamak için ek klinik denemeleri yapabileceğini açıkladı. Soriot, "Artık neyin daha iyi bir etkiye sahip olduğunu bulduğumuza göre, bunu doğrulamamız gerekiyor. Bu nedenle ek bir çalışma yapmamız gerekiyor" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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