AstraZeneca Covid-19 aşısı uygulanan 5 kişide daha kan pıhtılaşması tespit edildi
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AstraZeneca Covid-19 aşısı uygulanan 5 kişide daha kan pıhtılaşması tespit edildi

AstraZeneca Covid-19 aşısı uygulanan 5 kişide daha kan pıhtılaşması tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'da, AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının uygulandığı 5 kişide daha kan pıhtılaşması (tromboz) tespit edilmesinin ardından, toplam tromboz vaka sayısı 11'e yükseldi.

Avustralya'da, AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının uygulandığı 5 kişide daha kan pıhtılaşması (tromboz) tespit edilmesinin ardından, toplam tromboz vaka sayısı 11'e yükseldi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıya bağlı kan pıhtılaşması (tromboz) vakaları tespit edilmeye devam ediyor. Avustralya Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA) tarafından yapılan açıklamada, Avustralya'da AstraZeneca Covd-19 aşısının uygulandığı 5 kişide daha kan pıhtılaşmasının tespit edildiği ve toplam tromboz vakası sayısının ise 11'e yükseldiği ifade edildi. Tromboz nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 hastadan 4'ünün taburcu edildiğini ifade eden TGA, "AstraZeneca Covid-19 aşısı ile bağlantılı olması muhtemel olan 5 yeni kan pıhtıları ve düşük kan trombositleri raporu Tromboz ile Trombositopeni Sendromu (TTS) olarak değerlendirilmiştir. Avustralya'nın Victoria eyaletinden 74 yaşındaki bir erkek ve 51 yaşındaki bir kadın, Queensland eyaletinden 66 yaşındaki bir erkek, Batı Avustralya eyaletinden 64 yaşındaki bir kadın ve Tasmanya eyaletinde 70 yaşındaki bir erkekte tespit edildi" ifadelerini kullandı.

SİDNEY BÖLGESİ İÇİN DAHA SIKI COVİD-19 ÖNLEMLERİ GETİRİLDİ

Ülkenin Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian yaptığı açıklamada, yeni 2 yerel vakanın tespit edilmesinin ardından Sidney Bölgesi için daha sıkı Covid-19 önlemleri getirdiğini duyurdu. Sidney Bölgesi ve banliyölerinde geçerli olacak yeni kısıtlamaların, 6 Mayıs'tan 10 Mayıs tarihine kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca Avustralyalı yetkililer, hane başına ziyaretçi sayısını çocuklar da dahil olmak üzere 20 misafir ile sınırlandırarak, toplu taşıma araçlarında ve mağaza, tiyatro, hastane ve huzurevleri gibi iç mekanlarda maske takılmasını gerekli hale getirdi.

Öte yandan, Avustralya'da 2 Mayıs tarihine kadar kayda geçen verilerde, vatandaşlara uygulanan 2,2 milyon doz Covid-19 aşılarının 1,4 milyonun AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı olduğu kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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