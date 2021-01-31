AstraZeneca, AB'ye 9 milyon ilave aşı sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilaç şirketleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından AstraZeneca'nın birinci çeyrekte 9 milyon doz ilave aşı sağlayacağını bildirdi.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından, AB aşı stratejisi kapsamında ön alım anlaşması imzalanan BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac ve Sanofi firmalarının üst düzey yöneticileri (CEO) ile gerçekleştirdiği video konferansın ardından paylaşımda bulundu.

AB ülkelerine aşı tedariki konusunda AstraZeneca ile yaşanan sorunların giderilmeye başlandığına işaret eden Von der Leyen, "AstraZeneca, geçen hafta yaptığı teklife kıyasla 9 milyon ilave doz sağlayacak ve böylece ilk çeyrekte toplam 40 milyon doz tedarik edecek." ifadesini kullandı.

AstraZeneca'nın aşı teslimatlarına planlanandan 1 hafta önce başlayacağına dikkati çeken Von der Leyen, şirketin Avrupa'daki üretim kapasitesini de artıracağını belirtti.

Von der Leyen, ilaç şirketleri yöneticileri ile yaptığı toplantıda, Kovid-19'un yeni türleri ile mücadele, aşı üretim kapasitesinin arttırılması ve gelecekte yaşanabilecek salgınlara hazırlık konularına odaklandıklarına işaret etti.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca şirketlerinin geliştirdiği aşılara kullanım onayı verilmişti.

AB aşı sözleşmeleri

AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

AB, mevcut aşılama stratejisi çerçevesinde 450 milyon nüfuslu birlik içindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini 1 Haziran'a kadar aşılamayı hedefliyordu ancak aşı üreticilerinin son haftalarda tedarikte kesinti yapacağını açıklamasıyla AB'de hedefin tutturulamayacağı yorumları arttı.

AB AstraZeneca gerilimi

AstraZeneca'nın geçen hafta aşı teslimatlarını ciddi oranda düşüreceğini açıklamasıyla şirketle AB arasında gerilim başlamıştı. AstraZeneca'nın tedarikinde öngörülen kesintinin yılın ilk çeyreği için yüzde 75 civarında olacağı belirtilmişti.

AB ise firmadan sözleşmesindeki taahhütlere bağlı kalmasını ve AB ülkelerindekinin yanı sıra İngiltere'dekiler dahil olmak üzere tüm tesislerinden AB'ye aşı tedarik etmesini istemişti.

AB, üye ülkelerdeki tesislerden 3'üncü ülkelere aşı ihracatını ön izne bağlayan yeni bir mekanizma yürürlüğe koyarak aşı tedarik sıkıntısını aşmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker