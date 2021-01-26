Aston Villa, Fransız futbolcu Sanson'u kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aston Villa, Fransız futbolcu Sanson'u kadrosuna kattı

26.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:14
Aston Villa, Fransız futbolcu Sanson'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransız futbolcu Morgan Sanson'u renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransız futbolcu Morgan Sanson'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olympique Marsilya takımında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2017 yılının ocak ayından bu yana Marsilya ekibinin kadrosunda yer alan Sanson, tüm kulvarlarda 154 maça çıktı ve 25 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Guy Ritchie Hande Erçel
Spor Ali Koç Ali Şansalan Alper Ulusoy Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kavga Mesut Özil Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aston Villa, Fransız futbolcu Sanson'u kadrosuna kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 21:14:40. #1.15#
title