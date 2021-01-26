Aston Villa, Fransız futbolcu Sanson'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransız futbolcu Morgan Sanson'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olympique Marsilya takımında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2017 yılının ocak ayından bu yana Marsilya ekibinin kadrosunda yer alan Sanson, tüm kulvarlarda 154 maça çıktı ve 25 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz