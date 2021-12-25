Aston Villa'da teknik direktör Steven Gerrard'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aston Villa'da teknik direktör Steven Gerrard'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Aston Villa'da teknik direktör Steven Gerrard'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Steven Gerrard, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Steven Gerrard, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Aston Villa Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 41 yaşındaki Gerrard'ın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.

İngiliz teknik direktörün, ligde yarın Chelsea ve 28 Aralık Salı günü Leeds United ile oynayacakları maçlarda takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title