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Aston Villa'da Dean Smith dönemi sona erdi

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Aston Villa'da Dean Smith dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Dean Smith'in görevine son verildiği duyuruldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Dean Smith'in görevine son verildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın son maçlarda hedeflediği başarılara ulaşamaması gerekçesiyle 50 yaşındaki İngiliz teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Ligde üst üste 5 maç kaybeden Aston Villa, 10 puanla 15. sırada bulunuyor. İngiltere temsilcisinde 2018 yılından bu yana görev alan Smith, ilk sezonunda takımını Championship'ten Premier Lig'e yükseltmiş ve kulüp rekoru 10 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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