Aston Villa, Bayer Leverkusen'den Jamaikalı futbolcu Leon Bailey'yi transfer etti
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Aston Villa, Bayer Leverkusen'den Jamaikalı futbolcu Leon Bailey'yi transfer etti

Aston Villa, Bayer Leverkusen'den Jamaikalı futbolcu Leon Bailey'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Jamaikalı futbolcu Leon Bailey'yi kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Jamaikalı futbolcu Leon Bailey'yi kadrosuna kattı.

Aston Villa Kulübü, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bailey ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, Aston Villa'nın transfer için 30 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Bailey, Belçika'nın Genk ekibinde çıkış yaptıktan sonra Ocak 2017'de Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Bayer Leverkusen formasıyla Almanya liginde 119 maça çıkan Bailey, 28 gol atmıştı.

Jamaika Milli Takımı'nda ise 10 kez görev yapan Bailey, bir gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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