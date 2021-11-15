ASTM Planlı Bakım Çalışması
ASTM Planlı Bakım ÇalışmasıDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,ASTM veri tabanında 19 Kasım Cuma günü saat 20: 00, 22 Kasım Pazartesi günü 20: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
ASTM Planlı Bakım Çalışması
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
ASTM veri tabanında 19 Kasım Cuma günü saat 20: 00, 22 Kasım Pazartesi günü 20: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Kütüphane
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