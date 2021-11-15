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ASTM Planlı Bakım Çalışması

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ASTM Planlı Bakım Çalışması

ASTM Planlı Bakım ÇalışmasıDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,ASTM veri tabanında 19 Kasım Cuma günü saat 20: 00, 22 Kasım Pazartesi günü 20: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.

ASTM Planlı Bakım Çalışması

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

ASTM veri tabanında 19 Kasım Cuma günü saat 20: 00, 22 Kasım Pazartesi günü 20: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Kütüphane

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