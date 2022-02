Astım tedavisinde çocuğa ilaç yüklemesine dikkat

GAZİANTEP (İHA) - Kış ayı sebebiyle çocuklarda artışa geçen astım, grip, nezle gibi solunum yolu enfeksiyonları hakkında bilgiler veren Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Dr. Elif Şenbaba, astım hastalığına karşı ebeveynleri gereğinden fazla ilaç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Dr. Elif Şenbaba, kış ayları nedeniyle çocuklarda artışa geçen astım hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çocuklarda görülen astım hastalığının tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Şenbaba, astımı toplumda yüzde 10 ila 20 civarlarında görüldüğünün altını çizdi. Astım hastalığının ilkokul çağındaki her 5 çocuktan 2'sinde, ergenlik çağındaki her 7 gençten birinde ve her 10 yetişkinden birinde görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Şenbaba, astım belirtileri gösteren çocukların çocuk alerji uzmanlarınca değerlendirilmesinin doğru olduğunu, gerekli testler yapıldıktan sonra teşhis konulmasının, en az ilaçla çocuğa zarar vermeden tedavi uygulanmasının en doğru yöntem olduğunu sözlerine ekledi.

"Çocuğa gereğinden fazla ilaç yükleme yapılması, tedavide yanlış olan bir yöntemdir"

Astım tedavisinde çocuklara gereğinden fazla ilaç yüklemesinin yapılmasının yanlış bir yöntem olduğunu ifade eden Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Dr. Elif Şenbaba, "Astım bazı etkenlerle birlikte akciğerlerdeki hava yolu duvarlarının şişmesi ve bu hava yollarının daralması ile olarak ifade edilebilir. Çocuklarda yetişkinlere nazaran hava yollarında aşırı bir hassasiyet gelişmekte ve sık sık öksürük, hışıltı, nefes daralması şikayetler ile kendini göstermektedir. Bu belirtilerin en önemlileri sık tekrarlayan öksürük, hışıltı (hırıltı) ve nefes sıkışması olarak öne çıkmaktadır. Oyun oynadıktan sonra, koştuktan sonra, egzersiz yaptıktan sonra nefes sıkışması, hışıltı veya öksürük olması da astımın teşhisinde önemli unsurlardır. Astım belirtileri olan bir çocukta rahatlatma tedavisi için öncelikle astım teşhisi konulması, ondan sonra da en az ilaçla tedavi edilmesi gereklidir. Sonuç olarak hastalıkta erken ve doğru teşhis ve zamanında tedavi önemlidir. Çocuğa gereğinden fazla ilaç yükleme yapılması, astım tedavisinde yanlış olan bir yöntemdir. Astımlı çocukların astım konusunda uzmanlar tarafından teşhis edilip tedavi edilmesi çok önemlidir. Çocuk alerji-immünoloji uzmanları çocuklardaki hastalık konusunda eğitim almış uzmanlardır. Bu nedenle çocuk alerji uzmanları tarafından astımdan şüphelenilen çocukların incelenmesi ve teşhis konulup tedavi edilmesi gerekir. Çocuklarda astımı tetikleyen faktörler ise, Soğuk algınlığı enfeksiyonları, Ani hava ve ısı değişiklikleri, egzersiz, sigara dumanına maruz kalma, ev tozlarındaki akarlar dediğimiz mikro-organizmalar, polenler, yiyecek katkı maddeleri, küf ve koruyucu maddeler, hayvan deri kalıntıları, belirli ilaçlar, duygular, stres olarak öne çıkmaktadır" diye konuştu. - GAZİANTEP

