Astım hastası çocuğu için tasarladı, onlarca kadına gelir oldu

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ve alerjik astım hastası çocuğu için örgü bebek tasarlayan Şefika Delikaya, bu sayede hem meslek sahibi hem de usta öğretici oldu.

Delikaya, rahatsızlığı nedeniyle pelüş ve tüylü oyuncaklarla oynaması yasaklanan oğlu için organik oyuncaklar örmeye başladı. Çocuğu için ürettiği oyuncakların çevresi tarafından ilgi görmesiyle örgü bebek yapıp satmaya karar veren Delikaya, zamanla birbirinden farklı organik oyuncaklar hazırladı. Bu oyuncakları sosyal medyada satışa sunan Delikaya, hem çocuklara renkli ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını araladı hem de bu sayede meslek sahibi oldu.

Bir yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kursta kadınlara örgü bebek yapmayı öğreten Delikaya, bu sayede onlarca kadına bu mesleğin yolunu açarak gelir elde etmelerini sağladı.

Delikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun rahatsızlığı vesilesiyle örgü bebeklerle tanıştığını belirterek evde oyuncak bebekler hazırlamaya başladığını söyledi. "Sonrasında örgü bebek yapmak benim için aşka dönüştü. Dokuz yıldır bebek örüyorum." diyen Delikaya, bu mesleği ev kadınlarına da öğretmek istediğini belirtti.

Halk Eğitim Merkezine giderek hazırladığı ürünleri gösterdiğini anlatan Delikaya, bu sayede yaklaşık bir yıldır açılan kurslarda bilgilerini kadınlarla paylaştığını ifade etti. Delikaya, "Önceden ev hanımıydım. Oğlumun hastalığı ve merakım sayesinde şu an bir meslek sahibiyim. Mesleğimi de ev hanımlarıyla paylaşıyorum." dedi.

İlk yaptığı bebeğin palyaço olduğunu dile getiren Delikaya, o dönemde malzeme bulmakta zorlandığını, zamanla edindiği tecrübe ile birbirinden güzel doğal malzemelerle bebekler hazırladığını anlattı.

Enes Delikaya da annesinin yaptığı oyuncakları oynadığını aktararak "Daha önce oyuncakları elime alamıyordum. O nedenle oyuncaklarımı annem yapıyordu. Annemin hazırladığı oyuncaklarla oynayabiliyorum." diye konuştu.

"Ev hanımlarımız bu kurs sayesinde meslek sahibi olmaya başladı"

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir, hazırladığı ürünleri görünce Delikaya için kurs açıklarına işaret ederek bu kursta çok sayıda kursiyer yetiştiğini aktardı.

Özellikle ev kadınlarının bir meslek sahibi olmasını amaçladıklarını vurgulayan Özdemir, "Kendisinden çok memnunuz. Şu anda 100'e yakın kursiyere ulaştık. Ev hanımlarımız bu kurs sayesinde meslek sahibi olmaya başladı. Çok güzel ürünler ortaya çıktı." dedi.

Çubuk Hanımlar Lokali Müdürü Derya Yalgı ise kurs sayesinde kadınların hem meslek öğrendiğini hem gelir elde ettiğini söyledi.

"Kursiyerlerimiz çok memnun. Her şeyden önemlisi bunlar çocuklar için çok sağlıklı oyuncaklar." ifadelerini kullanan Yalgı, oyuncağa talebin yüksek olduğunu, kursiyerlerin talebe yetişmekte zorlandığını dile getirdi.

"Ekmeğimi bu meslekten sağlıyorum"

Kursiyerlerden Hanife Cihan hobi olarak başladığı kursla meslek edindiğine dikkati çekti. Artık bu işi ekmek parası kazanmak için yaptığını kaydeden Cihan, "Ekmeğimi bu meslekten sağlıyorum. Açıkçası benim için geçim kaynağı oldu. Yaptığım ürünleri hem internet aracılığı ile hem de tanıdıklar vasıtasıyla satışa sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA