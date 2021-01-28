Astım ataklarıyla hastaneye başvurular arttı; bu uyarılara dikkat

ASTIM ataklarıyla acil servislere başvuran kadın hasta sayısından gözle görülür bir artış yaşandığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, " Astım tetiklenmeleri koronavirüsle birlikte bir hayli arttı. Polikliniklerimize başvuran genç kadın hastalarda artış oldu" dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte dezenfektan, kolonya ve temizlik malzemeleri kullanımı da bir hayli arttı. Bu dönemde solunum yolları hasarıyla hastanelere başvuruların sıklaştığını belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, önemli uyarılarda bulundu. Alkol ve dezenfektanlar astım hastalarını olumsuz yönde etkiliyor diyen Uzm. Dr. Hacer Ofluoğlu, "Türkiye'de çamaşır suyu kullanımı çok fazla. Koronavirüsle birlikte çamaşır suyu tüketiminde oldukça büyük bir artış yaşandı. Bu ürünlerin evlerde kullanımı yoğun şekilde devam ediyor. Astım tetiklenmeleri koronavirüsle birlikte bir hayli arttı. Polikliniklerimize astım atakları ile başvuran genç kadın hastalarda artış oldu" diye konuştu.

"EL YIKAMANIN YERİNİ HİÇBİR ŞEY ALMAZ"

Uzun ve yoğun maruziyetin ciddi astım atakları oluşturduğunu anlatan Uzm. Dr. Ofluoğlu, "Çünkü dezenfektan ve çamaşır sularının solunum yollarında hasarlanmaya yol açtığını biliyoruz. Koronavirüs öncesi yapılan çalışmalar da bunu kanıtladı. Özellikle küçük ve havasız ortamda yoğun çamaşır suyu kullanımı birçok ortamda mesleki astım denebilecek hastalıklara yol açmıştı. El yıkamanın yerini hiçbir şey almaz. Dezenfektan kullanımının bu kadar aşırılaşması çok hoş değil. Sonuçta bunların hepsi kimyasal maddeler. Bunlar ciltte de birtakım sorunlara yol açabilir. Fırsat buldukça el yıkamak önemli. Çok zor durumda kalınırsa dezenfektan alkol ve kolonya bazlı kimyasallar kullanılır" uyarısında bulundu.

"TEMİZLİK ESNASINDA MASKE KULLANIN"

Astım hastalarına koronavirüs salgını öncesinde de temizlik esnasında maske önerdiklerini hatırlatan Uzm. Dr. Ofluoğlu şu uyarılarda bulundu:

"Baharat, birtakım parfümler dahi astımı tetikleyici unsurdur. Bu hastalarımızın bunların maruziyetine de en aza indirmeleri gerekiyor. Mümkün olduğunca bu işi yaptıkları alanı iyi havalandırmaları havalandırılamayacak bir ortamsa çok uzun kalmamalarını öneririz. En azından temizlik materyalini ortama döktükten sonra hızlı şekilde ortamdan uzaklaşmalarını ve işlem sırasında da mutlaka maske takmalarını öneriyoruz. Hasta atak sırasında nefes alma hissinin hızlıca durduğunu hissediyor. Kişi bu sırada nefes açlığı boğulma hissi yaşıyor."

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, son olarak astım atağı yaşayan kişiyle ilgili "Hastaneye gelene kadar kişi hızlıca havadar ortama alınmalı. Kişi hızlıca o ortamdan ulaşacak. Bir balkona pencere kenarına çıkarılması gerekiyor. Efor saf etmeden oturacak, su içecek. Astımı varsa o an kurtarıcı ilacını da kullanabilir" uyarısında bulundu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlknur SARGUT