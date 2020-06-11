Astıkları afişle paranın sahibini arıyorlar
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Astıkları afişle paranın sahibini arıyorlar

Adıyaman'da, 'Bir miktar para bulunmuştur' yazılı afişi mahalleye asan vatandaşlar buldukları paranın sahibini arıyor.

Astıkları afişle paranın sahibini arıyorlar
11.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:49

Adıyaman'da, 'Bir miktar para bulunmuştur' yazılı afişi mahalleye asan vatandaşlar buldukları paranın sahibini arıyor.

Yeni Mahalle'de ikamet eden ve devlet memuru olduğu öğrenilen Oğuzhan Korkmaz isimli vatandaş, yolda yürüdüğü esnada 70 TL buldu. Korkmaz bulduğu 70 TL'nin sahibini bir süre mahallede aramaya başladı. Paranın sahibini bulamayan Korkmaz, parayı bulduğu yerde ikamet eden Abuzer Yavuz'dan, paranın sahibinin bulunması için yardım istedi. Abuzer Yavuz ve Oğuzhan Korkmaz, paranın sahibini bulamayınca mahallede bir bahçenin duvarına, 'Bir miktar para bulunmuştur' yazılı afiş astı. Yavuz ve Korkmaz, paranın sahibini beklediklerini, bulamadıkları takdirde parayla maddi durumu zayıf bir aileye yardım yapacaklarını dile getirdi.

Abuzer Yavuz, "Parayı arkadaş bulmuştu. Küçük bir miktar ama para sahibi için önemli bir miktar olabilir. Belki bir ilaç parasıdır, belki bir ekmek parasıdır. Bizler parayı kaybeden vatandaşımızın gelip bizden parasını almasını arzu ediyoruz. Yazı yazıp buraya astık. 2-3 Gündür para sahibini arıyoruz. Para bulan kişiler olursa önerim o buldukları parayı götürüp sahiplerine versinler, yemesinler" dedi.

Daha sonra konuşan Oğuzhan Korkmaz ise "Parayı şurada buldum. Abim karşıda oturuyordu dedim şuraya bir yazı yazalım. İnşallah sahibini bulacağız bulamasak ise o parayla bir fakir, fukaraya yardım yapacağız. Çok şükür ben devlet memuruyum ihtiyacım yok, buluntu paraya gerekte yok. Parayı kaybeden belki garibandır, belki zengindir hiç önemli değil yeter ki sahibi bulunsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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