AŞTİ ve Esenboğa Havalimanı'ndaki seyahatlerde "PCR testi zorunluluğu" başladı
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AŞTİ ve Esenboğa Havalimanı'ndaki seyahatlerde "PCR testi zorunluluğu" başladı

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.

Bugünden itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişiler, özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için yanlarında negatif sonuçlu PCR testi bulunduracak.

Bu kapsamda, AŞTİ ve Esenboğa Havalimanı'nda seyahat firmalarınca araçlara kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılıyor.

PCR testi bulunmayan yolcular Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında hazır hale getirilen test merkezinde dış hatlar terminalinde PCR testlerini seyahat öncesi yaptırıyor.

Esenboğa Havalimanı Kovid-19 Test Merkezi Dr. Medikal'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Salih Durbaba, havalimanında yaşanan test yoğunluğuna ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Durbaba, "Esenboğa Havalimanı Kovid-19 Test Merkezi olarak havalimanında yoğunluğun yaşanmaması için karar çıkar çıkmaz önlemlerimizi aldık. Aldığımız tedbirler sayesinde gelen yolcularımızı en ufak sorun yaşamadan testlerini yaptırarak uğurladık. Yoğunluk devam edeceği için önümüzdeki günlerde personel sayımızı da artıracağız." dedi.

Havalimanından seyahat edecek yolculara da tavsiyelerde bulunan Durbaba, yolcuların uçağın kalkmasına bir saat kala değil de biraz daha erken gelmelerinin faydalı olacağını kaydetti.

Seyahat öncesi havalimanında test yaptıran yolculardan Işıl İrem Özcan, "Yurt içi yolculuk yapmak için geldim. Bu uygulama gayet mantıklı. Havalimanında uçuş yapmadan önce de testimi yaptırdım. Güzel bir uygulama olmuş." dedi.

Yolculardan Özkan Aygün de "PCR testi zorunluluğu" uygulamasının olumlu sonuçları olacağına inandığını belirterek, havalimanının içerisinde test yaptırma imkanı bulunmasından memnun duyduğunu söyledi.

AŞTİ ve Esenboğa Havalimanı'ndaki seyahatlerde 'PCR testi zorunluluğu' başladı
AŞTİ ve Esenboğa Havalimanı'ndaki seyahatlerde 'PCR testi zorunluluğu' başladı
AŞTİ ve Esenboğa Havalimanı'ndaki seyahatlerde 'PCR testi zorunluluğu' başladı
AŞTİ ve Esenboğa Havalimanı'ndaki seyahatlerde 'PCR testi zorunluluğu' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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AŞTİ ve Esenboğa Havalimanı'ndaki seyahatlerde "PCR testi zorunluluğu" başladı - Haberler
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