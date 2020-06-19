AŞTİ otoparkında plaka tanıma sistemine geçildi
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AŞTİ otoparkında plaka tanıma sistemine geçildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirler Arası Otobüs İşletmesinde (AŞTİ) otopark giriş ve çıkış işlemlerini kolaylaştırmak için "Otopark Elektronik Plaka Tanıma Sistemi"ni hayata geçirdi.

AŞTİ otoparkında plaka tanıma sistemine geçildi
19.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:40

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirler Arası Otobüs İşletmesinde (AŞTİ) otopark giriş ve çıkış işlemlerini kolaylaştırmak için "Otopark Elektronik Plaka Tanıma Sistemi"ni hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AŞTİ otoparkında ücretsiz kalma süresi 45 dakika olarak belirlenirken vatandaşlar sistem sayesinde temassız banka kartlarıyla da ödeme yapabilecek.

Yeni otomasyon sisteminin devreye girmesiyle AŞTİ otoparkında sıra beklemelerin önüne geçilmesi planlanırken, park ücreti hesaplanması da kolaylaşacak.

Plaka tanıma sistemi aynı zamanda otomatik olarak bilgi toplama ve etkin bir otopark yönetimi için gerekli mali ve istatiksel bilgilerin kaydedilmesine ve raporlanmasına da imkan verecek.

Ayrıca AŞTİ otoparkından şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşlar ücretsiz yararlanacak.

Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, hayata geçirilen sistemin ülke genelinde ilk olma özelliği olduğu ifade ederek, "Girişte araçlar hiç durmadan otoparka inecek. İşini bitiren vatandaşlar eğer 45 dakikayı doldurmamışsa bariyer otomatik olarak kalkacak ve çıkış yapabilecek. 45 dakikayı geçmişse 1 saate kadar 7 lira, ondan sonra da her saat için 1 lira ilave ücret ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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