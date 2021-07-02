AŞTİ'deki yenileme çalışmaları devam ediyor
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AŞTİ'deki yenileme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

AŞTİ'deki yenileme çalışmaları devam ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne daha modern ve konforlu bir görünüm kazandırmak amacıyla 27 Ocak 2021 tarihinde başlattığı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

AŞTİ'deki yenileme çalışmaları devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne daha modern ve konforlu bir görünüm kazandırmak amacıyla 27 Ocak 2021 tarihinde başlattığı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin AŞTİ'ye daha modern ve konforlu bir görünüm kazandırmak amacıyla başlattığı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kapsamlı bakım-onarım ve yenileme çalışmasının başlatıldığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde 7/24 esasına dayalı olarak çalışmalar hızla ilerliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 25 Kasım 2020 tarihinde 'AŞTİ Kompleksinin Yönetmeliklere Göre Yenilenmesi Yapım İşi" ihalesine çıkılmasının ardından proje hayata geçirildi.

Yenilenen AŞTİ'de konforlu hizmet

Yenilenen Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), yolcuların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve işlevsellikte inşa ediliyor. İç ve dış cephe yenileme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü Mimarlarından İbrahim Ersoy, şu bilgileri verdi:

"AŞTİ genel olarak yoğun ve aktif bir tesis. Yaklaşık 30 yıldır vatandaşlara hizmet veren terminal binasını yangın mevzuatına uygun hale getirmek amacıyla yangın kaçış kapıları takılacak. Isıtma-soğutma tesisatını yeniliyoruz. İnşaat kalemlerinden ise yıllardır yıpranan duvar kaplamaları başta olmak üzere sıvalarını ve inşaat dokularını yeniliyoruz. Kaliteden ödün vermeden çalışmamızı sürdürürken gerekli güvenlik tedbirlerini de alıyoruz."

Mekanik alanda ise ısıtma ve soğutma sistemleri, yangın tesisatı ve bina içi onarımını gerektiren boruların değişimi sürdürülürken, AŞTİ'de ayrıca aydınlatmalar ve kabloların değişimi, kamera takip sistemleri ve ekipmanları da tek tek yenilenecek. Yollarda zemin izolasyonu, gelen yolcu katı asma tavan, bina zemin kaplaması, buhar kazanlarının doğalgaza dönüşümü, engelli asansörü ve yangın tahliyesi projesinin yer aldığı yenileme işlemlerinin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. AŞTİ'deki otobüs yazıhaneleri, kafe ve büfelerin yenilenmesi kapsamındaki proje çalışmaları için de ihaleye çıkacak olan Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ'nin çatısına güneş enerjisi sistemi de kuracak. Yıllık enerji tüketiminin 3'te 2'sini sağlayacak çatı tipi güneş enerjisi sistemi çalışmalarına başlanırken, bakanlık tarafından uygun görülen sistemin kurulmasına yönelik ihaleye çıkıldıktan sonra 2021 yılı Kasım ayında çatı GES sisteminin bitirilmesi hedefleniyor.

AŞTİ'deki yenileme çalışmaları devam ediyor
AŞTİ'deki yenileme çalışmaları devam ediyor
AŞTİ'deki yenileme çalışmaları devam ediyor
AŞTİ'deki yenileme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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