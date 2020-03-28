AŞTİ'deki evsizler belediyenin şefkat evlerine yerleştirildi
Ankara Valiliğince, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) bulunan evsizler, şefkat evlerine yerleştirildi.
28.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:30
Ankara Valiliğince, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) bulunan evsizler, şefkat evlerine yerleştirildi.
Valilik tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında AŞTİ'de polis kontrolüyle otobüslere bindirilen 31 evsiz vatandaş, misafir edilmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin şefkat evlerine götürüldü.
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Kaynak: AA