AŞTİ'de yaşayan evsizler şefkat evlerine yerleştirildi
AŞTİ'de yaşayan evsizler şefkat evlerine yerleştirildi Evsizlerde sokaktan çekildi Ankara Valiliği, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşayan evsizleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirdi.
28.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:40
AŞTİ'de yaşayan evsizler şefkat evlerine yerleştirildi
Evsizlerde sokaktan çekildi
ANKARA - Ankara Valiliği, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşayan evsizleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından Ankara Valiliği, AŞTİ'de yaşayan evsizleri Polis eşliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine sevk etti.
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Kaynak: İHA