AŞTİ'de yaşayan evsizler şefkat evlerine yerleştirildi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, Ankara, 3. Sayfa

AŞTİ'de yaşayan evsizler şefkat evlerine yerleştirildi

AŞTİ'de yaşayan evsizler şefkat evlerine yerleştirildi Evsizlerde sokaktan çekildi Ankara Valiliği, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşayan evsizleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirdi.

28.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:40
AŞTİ'de yaşayan evsizler şefkat evlerine yerleştirildi

AŞTİ'de yaşayan evsizler şefkat evlerine yerleştirildi

Evsizlerde sokaktan çekildi

ANKARA - Ankara Valiliği, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşayan evsizleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından Ankara Valiliği, AŞTİ'de yaşayan evsizleri Polis eşliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine sevk etti.

AŞTİ'de yaşayan evsizler şefkat evlerine yerleştirildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

AŞTİ'de yaşayan evsizler şefkat evlerine yerleştirildi

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