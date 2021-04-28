AŞTİ'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk yaşanıyor
AŞTİ'deki bilet peronları Yolcuların terminalde beklemesi Dezenfeksiyon çalışmaları Bavullarını taşıyan yolcular ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali 'nde (AŞTİ) yoğunluk yaşandı.
AŞTİ'deki bilet peronları
Yolcuların terminalde beklemesi
Dezenfeksiyon çalışmaları
Bavullarını taşıyan yolcular ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali 'nde (AŞTİ) yoğunluk yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz