AŞTİ'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk yaşanıyor
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AŞTİ'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

AŞTİ'deki bilet peronları Yolcuların terminalde beklemesi Dezenfeksiyon çalışmaları Bavullarını taşıyan yolcular ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali 'nde (AŞTİ) yoğunluk yaşandı.

AŞTİ'deki bilet peronları

Yolcuların terminalde beklemesi

Dezenfeksiyon çalışmaları

Bavullarını taşıyan yolcular ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali 'nde (AŞTİ) yoğunluk yaşandı.

AŞTİ'de 'tam kapanma' öncesi yoğunluk yaşanıyor
AŞTİ'de 'tam kapanma' öncesi yoğunluk yaşanıyor
AŞTİ'de 'tam kapanma' öncesi yoğunluk yaşanıyor
AŞTİ'de 'tam kapanma' öncesi yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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