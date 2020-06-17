AŞTİ'de elektronik plaka tanıma sistemi devrede
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AŞTİ'de elektronik plaka tanıma sistemi devrede

AŞTİ'de elektronik plaka tanıma sistemi devrede Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali otoparklarında "elektronik plaka tanıma sistemi"ne geçildi.

17.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:06

AŞTİ'de elektronik plaka tanıma sistemi devrede

ANKARA - Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali otoparklarında "elektronik plaka tanıma sistemi"ne geçildi. Sistemin tanıtımı sırasında konuşan BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, "Plaka tanıma sistemi sayesinde girişte hiçbir bariyer, buton, fiş kesimi olmaksızın plakanın okunması ve elektronik sisteme kaydıyla başlıyor. Yolcu hiç durmadan geçip otoparka aracını park edebiliyor" dedi.

Elektronik plaka tanıma sistemi sayesinde araçlara bilet kesme işlemi uygulanmadan, bariyersiz şekilde hızlı bir geçiş sağlanacak. Otopark girişlerinde araç plakaları sistem tarafından okunan araç sahipleri, otoparktan çıkış yaparken de aynı şekilde plakalarının sistemde görüntülenmesi ile ücretlerini ödeyebilecek. Temassız ödeme sistemini de kullanılabilen gişeler sayesinde vatandaşlar araç içerisinden hiç inmeden otopark kullanım ücretlerini ödeyebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan sistemin Ankara'da bir ilk olduğunu belirten BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, "Türkiye'de ilk defa bir otogarda elektronik sistemle plaka tanıma sistemini devreye sokuyoruz. Bu otopark daha önce 10 yıllığına bir spor kulübüne kiraya verilmişti. Bir mahkeme süreci yaşandı ve mahkemenin lehimize sonuçlanması ile otopark ve taksi durağını tahliye ettik. Buranın yönetimini Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BUGSAŞ'a verdik. Önümüzdeki dönemde otogarda birçok önemli değişikliğe imza atacağız. Bunların başında da yüksek teknolojiyi otoparka entegre etme geliyor. Plaka tanıma sistemi sayesinde girişte hiçbir bariyer, buton, fiş kesimi olmaksızın plakanın okunması ve elektronik sisteme kaydıyla başlıyor. Yolcu hiç durmadan geçip otoparka aracını park edebiliyor. Çıkışta da tekrar gişelere geldiğinde ilk 45 dakika ücretsiz olduğu için bu süre içerisinde hiç durmadan plakanın tespit edilmesi ile otoparktan ayrılabiliyor. 1 saati geçmiş ise gişede durarak arzu ederse temassız kartı ile ödeme yapabilecek. Ayrıca AŞTİ otoparkı şehit ailelerine, gazilere ve yakınlarına ücretsiz. Sistemin otogar kullanıcılarına zaman kazandıracağı ve özellikle otobüs kaçırma telaşı ile gelen yolcularımıza daha teknolojik bir imkan sunacağız" şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden AŞTİ taksilerine dezenfeksiyon cihazı

Araç plaka tanıma sisteminin ardından AŞTİ durağında bulunan taksilere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dezenfeksiyon cihazının hediye edildiğini belirten Koç, "Mart ayının başından beri Ankara'daki tüm toplu taşıma araçlarına bir dezenfeksiyon uygulamamız vardı. Ancak taksilerin sayısının çok ve mahalle sokaklarına yayılmış olmasından dolayı onların dezenfektanlarını biz veriyorduk ve bunu kendileri duraklarında yapıyordu. Burada farklı bir uygulamayı başlatıyoruz. Burada 155 taksi çalışıyor ve bir ozon cihazı hediye ettik. Bu cihazın aracın kapıları kapalı bir şekilde 3 dakika çalışması ile tüm virüsleri yok ettiği bilimsel olarak sertifikalandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Elektronik plaka tanıma sisteminin tanıtımına BUGSAŞ yöneticileri, taksiciler ve AŞTİ esnafı katıldı.

AŞTİ'de elektronik plaka tanıma sistemi devrede

Kaynak: İHA

Manşet

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