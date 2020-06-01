AŞTİ'de de normalleşme süreci başladı
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AŞTİ'de de normalleşme süreci başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart 2020'de seyahat kısıtlamasının ardından sınırlı hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme sürecine geçildi.

AŞTİ'de de normalleşme süreci başladı
01.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:15

Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart 2020'de seyahat kısıtlamasının ardından sınırlı hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme sürecine geçildi. Otobüs işletmelerinin açılması ve seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yeniden hareketlenen AŞTİ'de yolcuların sağlığı için hijyen tedbirleri artırıldı. Asfaltı yenilenen AŞTİ'de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Başkent genelinde koronavirüs salgınına karşı etkin mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yolcu trafiğinin başladığı Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) de önlemlerini artırdı.

Mart ayından itibaren sınırlı hizmet veren AŞTİ'de toplum sağlığını önceleyen hijyen tedbirleri üst seviyeye çıkarılırken, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasına ağırlık verildi.

AŞTİ'de halk sağlığı için hijyen ön planda

Yenilenen asfaltı ile hizmet vermeye başlayan AŞTİ'de güvenlik önlemleri artırılırken, giriş ve çıkış katlarına yerleştirilen 2 termal kamera ve ateş ölçerlerle gelen yolcuların ateş ölçümleri de yapılmaya başlandı.

El dezenfektanları ile içeri alınan yolcular bilet gişelerine yönlendirilirken, halk sağlığını önceleyen uygulamaları AŞTİ'de de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, hem terminal içerisinde detaylı temizlik ve dezenfeksiyonu hem de bagaj alanlarında dezenfekte işlemini aralıksız sürdürüyor. BUGSAŞ Güvenliği ve Ankara Zabıtası ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.

AŞTİ Zabıta Müdürü Salim Uludağ, vatandaşların hem sağlığı hem de güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"AŞTİ kapılarında termal kameralardan geçen ve sıkıntısı olmayan vatandaşlarımızı kabul ettikten sonra terminaldeki yazıhanelere yönlendirip biletlerini aldırıyoruz. Gelen misafirlerimizin terminaldeki güvenliği açısından sosyal mesafeyi korumalarını istiyoruz. Terminalin dezenfekte işlemleri düzenli aralıklılarla devam ediyor. Misafirlerimizin otobüse bindikten sonra da sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını, maskelerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Maskesi ve dezenfektanı olmayan vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz dağıtıyoruz."

Vatandaş ve işletmeler alınan önlemlerden memnun

Seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından AŞTİ'ye gelen vatandaşlar ve işletmeler, hijyen kuralları başta olmak üzere alınan önlemler nedeniyle Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Serkan Otyakmaz: "Memleketime gitmek için AŞTİ'ye geldim ve gördüğüm kadarıyla kurallara uyuluyor ve temizlik çalışmalarından oldukça memnunum. İçim rahatladı."

-Cafer Avcı: "Sosyal mesafe kurallarına elimden geldiğince dikkat ediyorum. Koronavirüs vakaları son zamanlarda düşüşe geçti eğer dikkatli olursak bundan kurtulacağımıza inanıyorum. Burada dezenfeksiyon yapan ve temizliği sağlayan belediyemize teşekkür ediyorum."

-Faruk Çefir: "Öncelikli olarak sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra firmamız seferlerine başlamadan önce araçların dezenfekte işlemlerini tamamlayarak, kaptanlara da maskelerini dağıtıyor. Seferler tamamlandıktan sonra da araçlarımız hemen dezenfekte ediliyor."

-Süleyman Gök: "Yolcularımızın 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumaları için önlemlerimizi aldık ve bunu uyguluyoruz. Büyükşehir Belediyemizin aldığı önlemler ise hem bizi hem de seyahat edecek yolcularımızın içini rahatlatıyor, teşekkür ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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