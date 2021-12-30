AŞTİ'de 200 polisle yılbaşı denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AŞTİ'de 200 polisle yılbaşı denetimi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yılbaşı öncesi 200 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yılbaşı öncesi 200 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 200 polisin katıldığı uygulamada, vatandaşların üst ve valizleri aranırken, yolcu peronlarında Genel Bilgi Taraması (GBT) kimlik denetimi yapıldı. 5 narkotik ve bomba uzmanı köpeğin de kullanıldığı, yaklaşık 2 saat süren denetlemelerde, tüm giriş ve çıkış noktalarında kontrol yapıldı. Kargo bölümünde de polis köpekleriyle arama yapıldı.

AŞTİ'de 200 polisle yılbaşı denetimi

AŞTİ'de 200 polisle yılbaşı denetimi

AŞTİ'de 200 polisle yılbaşı denetimi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title